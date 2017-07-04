На аукцион по продаже самородков выставлен янтарь на 37 млн рублей

Организатором торгов выступает биржа «Санкт-Петербург». Согласно размещенному на ее сайте извещению о проведении аукциона, на него выставляется 30 лотов. В каждом представлен самородок весом более 1 кг. Самый крупный камень весит 1 кг 572 грамма, самый «мелкий» — 1 кг 4 грамма. Стоимость лота варьируется от 205 тыс. рублей до 2 млн 222 тыс. рублей. Общая стартовая стоимость выставленного на аукцион янтаря — свыше 37,3 млн рублей.

Торги будут идти на повышение, шаг аукциона составит от 10 до 50 тыс. рублей (в зависимости от стоимости лота). В аукционе могут принимать участие как представители России, так и иностранцы.

Напомним, ранее руководство Калининградского янтарного комбината сообщало, что на предстоящие торги выставляются три «именных» камня: «Депутатский», «Губернаторский» и «Кровь дракона».

Второй международный экономический форум янтарной отрасли «Амберфорум-2017» намечено провести с 28 по 30 июля.