Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Филипп Киркоров с размахом отметил пятилетие сына
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Эксперт о гибели Боинга: самолёты Украины выполняли свою задачу
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
11:55 (мск), источник: Новый Калининград

На аукцион по продаже самородков выставлен янтарь на 37 млн рублей

Аукцион по продаже ценных образцов янтаря пройдет в рамках международного янтарного форума «Амберфорум-2017» 30 июля. Соответствующую документацию разместили Калининградский янтарный комбинат и биржа «Санкт-Петербург», передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

Организатором торгов выступает биржа «Санкт-Петербург». Согласно размещенному на ее сайте извещению о проведении аукциона, на него выставляется 30 лотов. В каждом представлен самородок весом более 1 кг. Самый крупный камень весит 1 кг 572 грамма, самый «мелкий» — 1 кг 4 грамма. Стоимость лота варьируется от 205 тыс. рублей до 2 млн 222 тыс. рублей. Общая стартовая стоимость выставленного на аукцион янтаря — свыше 37,3 млн рублей.

Торги будут идти на повышение, шаг аукциона составит от 10 до 50 тыс. рублей (в зависимости от стоимости лота). В аукционе могут принимать участие как представители России, так и иностранцы.

Напомним, ранее руководство Калининградского янтарного комбината сообщало, что на предстоящие торги выставляются три «именных» камня: «Депутатский», «Губернаторский» и «Кровь дракона».

Второй международный экономический форум янтарной отрасли «Амберфорум-2017» намечено провести с 28 по 30 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: битва с бобром, «Бутырка» в суде и конец «Ворот» (опять)
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс» Среди главных достоинств турнира - взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Создатели «Ликвидации»: Машков не пытался попасть в Одессу Авторы популярного сериала опровергли сообщения СМИ о том, что актера не пустили на съемки, которые якобы должны были пройти на территории Украины
Недвижимость
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь