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11:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Застройщика Юго-Запада Екатеринбурга проверит прокурор

Из-за парковки, которой нет.

Источник: УралИнформБюро

Жильцы улицы Академика Постовского, где группа компаний «СКОН» собирается строить ЖК «Родник», написали заявление на имя областного прокурора Сергея Охлопкова. Они подозревают застройщика в подлоге документов, сообщил «Уралинформбюро» член инициативной группы жильцов Антон Казарин.

Строительство ЖК «Родник», не успев толком начаться, уже наделало много шума в Екатеринбурге. На состоявшихся 20 июня публичных слушаниях жители Юго-Западного микрорайона раскритиковали проект, предполагающий строительство на Постовского двух жилых высоток (16 и 25 этажей) и сети паркингов общей вместимостью 336 машиномест.

По мнению участников слушаний, этого количества не хватит для 1200 будущих обитателей «Родника». При этом жители испытывают проблемы с паркованием своих машин и сейчас: ближайшая крупная парковка, расположенная во дворе дома по Постовского, 19, постоянно перегружена. А после того как в этом районе построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Соболь», пробки на небольшой тупиковой улице Академика Постовского достигают в часы пик нескольких километров. Екатеринбуржцы уверены: в случае строительства ЖК «Родник» району грозит неизбежный транспортный коллапс.

Не прошло и двух недель, как ситуация обрела новый неожиданный поворот. По словам Казарина, после слушаний в руки жильцам домов, расположенных по соседству с будущей стройкой, попал договор, заключенный между застройщиком и собственниками некой парковки, расположенной по адресу улица Начдива Онуфриева, 72/1. Застройщик обещал за счет этой парковки решить проблему дефицита машиномест. Однако оказалось, что никакого паркинга на 112 мест, как значится в акте госэкспертизы проекта, по этому адресу нет. Есть лишь небольшой парковочный карман на 30 машин.

Тот самый таинственный договор.

«В публичной кадастровой карте на этом участке расположен проезд, а статус участка — земли общего пользования, — сообщил собеседник агентства. — Более того, у индивидуального предпринимателя (ИП Григорьев — прим. ред.), с которым застройщик заключил этот договор, в перечне разрешенных видов деятельности нет оказания парковочных услуг». По мнению жильцов улицы Постовского, договор является подложным. Проблема в том, что именно на основании этого договора застройщик получил от госорганов положительную экспертизу проекта и разрешение на строительство.

Пока единственная парковка в этом районе — у дома на Постовского, 19. И она постоянно перегружена.

Теперь жильцы требуют прокурорской проверки проекта. Под обращением на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова подписались 130 человек. Но на хэппи-энд при этом они особо не надеются. «Даже если прокуратура заставит застройщика изменить проект и включить туда необходимое количество парковочных мест, дом этот станет “золотым”, — предполагает местный житель. — Слишком большая парковка при нем требуется — примерно пятая часть паркинга крупного торгового центра. Так что чем раньше областной Минстрой приостановит эту стройку, тем будет лучше».

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