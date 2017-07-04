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11:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Часть офисов Межтопэнергобанка прекратили работу

Организация столкнулась с нехваткой доступной ликвидности.

Московский Межтопэнергобанк временно приостановил работу части офисов. Остальные офисы действуют в консультационном режиме, сообщает 4 июля пресс-служба банка.

Так, сокращено время работы отделений кредитной организации в Москве и регионах, включая Нижний Новгород, Челябинск, Белгород, Новосибирск, Кемерово и другие города.

В обычном режиме работают отделения в Самаре, Тюмени, Курске, а также в Жуковском на улице Дугина, 28/12, в Подольске в Парадном проезде, 2/7 и операционная касса на Пятницком шоссе в Московской области. Остальные офисы временно не работают.

Указанные офисы действуют в режиме консультаций. Клиенты могут узнать о состоянии счетов и операциях, получить выписки и совершить внутрибанковские безналичные переводы и приходные операции, — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля московский Межтопэнергобанк объявил о сокращении прибыли и увеличении объема просроченной задолженности, что вызвало нехватку доступной ликвидности и трудности при осуществлении расчетов. В банке пояснили, что ситуация обусловлена рядом факторов, в числе которых негативная экономическая обстановка в сфере строительства и невыполнение обязательств крупными заемщиками.

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