900 домов в Челябинске останутся без горячей воды с 18 июля

Жители 900 домов в Челябинске с 18 июля на две недели останутся без горячей воды, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Шестой этап опрессовки коснётся Калининского, Ленинского, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов города. Помимо жилых домов, горячей воды до 1 августа не будет в 49 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях. Полный список адресов можно увидеть здесь.

Напомним, с 4 июля горячую воду отключили в 495 домах в Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска.