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11:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

900 домов в Челябинске останутся без горячей воды с 18 июля

Шестой этап опрессовки завершится 1 августа.

Источник: Reuters

Жители 900 домов в Челябинске с 18 июля на две недели останутся без горячей воды, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Шестой этап опрессовки коснётся Калининского, Ленинского, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов города. Помимо жилых домов, горячей воды до 1 августа не будет в 49 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях. Полный список адресов можно увидеть здесь.

Напомним, с 4 июля горячую воду отключили в 495 домах в Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска.

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