В Прикамье заявили о минимальной индексации тарифов на коммунальные услуги

В Пермском крае индексация тарифов на коммунальные услуги будет минимальной. Рекомендованный размер увеличения для региона — 6,5%, но в Прикамье изменились подходы к формированию тарифов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В региональной службе по тарифам отметили, что при расчёте тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, уровень инфляции и ряд других показателей. Правительство Пермского края будет сдерживать их рост и запросы естественных монополий.

Индексация пройдёт по минимальной ставке и суммарно не превысит 4%. В среднем, индексация коммунальных услуг для одной семьи составит порядка 150 рублей.

Специалисты сделали акцент на том, как можно сэкономить на коммунальных услугах: поменять все лампочки на энергосберегающие, обычный счётчик — на двухрежимный и использовать более дешевый ночной режим для длительных автоматических операций, установить счётчики на воду, контролировать счета.

Напомним, что с 1 июля в РФ повысятся тарифы на коммунальные услуги. Правительство ежегодно определяет значения индексов по субъектам РФ на очередной год в соответствии с индексами по регионам. Данный индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону. На основании него регионы определяют максимальный размер тарифов за коммунальные услуги в муниципалитетах.

Стоит отметить, ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предлагал заморозить тарифы ЖКХ для населения сроком на пять лет. По данным издания «Труд», жители России в среднем тратят на оплату коммунальных услуг около 5 тысяч рублей, или 15,6% от зарплаты.