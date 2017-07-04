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12:27 (мск), источник: Деловое сообщество

Объявлен конкурс на закупку для Ростова еще 13 низкопольных трамваев с кондиционерами

Для Ростова закупят еще 13 низкопольных трамваев, оснащенных кондиционерами и видеокамерами. Соответствующий аукцион на портале госуслуг разместила МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры».

Напомним, что средства в размере 426,4 млн рублей были выделены губернатором Василием Голубевым из резервного фонда регионального правительства.

Кроме кондиционеров, вагоны должны иметь отопители, имеющие не менее двух режимов работы вентиляторы, независимо включающиеся в кабине водителя и салоне. Также в поставку входит большое количество запасных частей (лобовых стекол, кабинных и салонных стекол, бандажей, пантографов, сцепных балок, сидений, фальшбортов, тормозных колодок и так далее). Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 17 июля, а победитель станет известен спустя неделю — 24 июля. Срок поставки — 15 декабря 2017 г.

Напомним, что еще один трамвайный вагон будет закуплен за счет средств городского бюджета Ростова. Как рассказал глава региона Василий Голубев, эти меры позволят полностью обновить трамвайный парк Ростова — всего с учётом прошлогодней поставки 16 новых трамваев 71−911E City Star в донской столице будет 30 новых низкопольных вагонов.

Отметим, что до конца нынешнего года 1 млрд рублей будет направлен на закупку 200 новых автобусов большой вместимости.

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