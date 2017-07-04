В Симферополе не предусмотрели средства на содержание фонтанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). Деньги на содержание фонтанов в Симферополе не были предусмотрены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). Деньги на содержание фонтанов в Симферополе не были предусмотрены.
«Фонтаны находятся на территории административного округа Симферополь, платить (за обслуживание — ред.) должна администрация, но деньги на содержание не были предусмотрены. Те деньги, которые были запланированы, — израсходовали в майские праздники. Сейчас технологически их необходимо почистить», — пояснил Тимонов.
По словам главы ДГХ, чтобы разрешить ситуацию, были заключены допдоговоры с «Зеленхозом» Симферополя.
«Мы общались с директором “Зеленхоза”, запланировали дополнительные договоры, и, я думаю, что с завтрашнего дня их начнут чистить», — заверил Тимонов.