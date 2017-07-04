В Симферополе не предусмотрели средства на содержание фонтанов

«Фонтаны находятся на территории административного округа Симферополь, платить (за обслуживание — ред.) должна администрация, но деньги на содержание не были предусмотрены. Те деньги, которые были запланированы, — израсходовали в майские праздники. Сейчас технологически их необходимо почистить», — пояснил Тимонов.

По словам главы ДГХ, чтобы разрешить ситуацию, были заключены допдоговоры с «Зеленхозом» Симферополя.

«Мы общались с директором “Зеленхоза”, запланировали дополнительные договоры, и, я думаю, что с завтрашнего дня их начнут чистить», — заверил Тимонов.