Волгограду указали на слабые места в подготовке к ЧМ-2018

Такие результаты проверки огласила контрольно-счетная палата региона. В числе слабых мест представители органа контроля назвали реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Зенит» — сдача объекта по документам намечена на 26 августа 2017 года, и реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от аэропорта до улицы Исторической — ее должны завершить 1 декабря 2017 года.

«По этим объектам уровень технической готовности, рассчитанный в соответствии с приказом Росстата от 15.08.2016 № 427, значительно ниже целевых критериев результативности, которые установлены условиями соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета» , — сообщает КСП.

Кроме того, регион рискует не уложиться в сроки — до 20 декабря 2017 года — с работами по проектированию и реконструкции водоочистных сооружений Краснооктябрьского района.