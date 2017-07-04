Волгограду указали на слабые места в подготовке к ЧМ-2018
Ряд мероприятий в Волгограде, приуроченных к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, выполняется с отставанием.
Ряд мероприятий в Волгограде, приуроченных к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, выполняется с отставанием.
Такие результаты проверки огласила
«По этим объектам уровень технической готовности, рассчитанный в соответствии с приказом Росстата от
Кроме того, регион рискует не уложиться в сроки — до 20 декабря 2017 года — с работами по проектированию и реконструкции водоочистных сооружений Краснооктябрьского района.
В целом же, отметили в