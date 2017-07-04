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12:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгограду указали на слабые места в подготовке к ЧМ-2018

Ряд мероприятий в Волгограде, приуроченных к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, выполняется с отставанием.

Источник: Аргументы и факты

Такие результаты проверки огласила контрольно-счетная палата региона. В числе слабых мест представители органа контроля назвали реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Зенит» — сдача объекта по документам намечена на 26 августа 2017 года, и реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от аэропорта до улицы Исторической — ее должны завершить 1 декабря 2017 года.

«По этим объектам уровень технической готовности, рассчитанный в соответствии с приказом Росстата от 15.08.2016 № 427, значительно ниже целевых критериев результативности, которые установлены условиями соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета» , — сообщает КСП.

Кроме того, регион рискует не уложиться в сроки — до 20 декабря 2017 года — с работами по проектированию и реконструкции водоочистных сооружений Краснооктябрьского района.

В целом же, отметили в Контрольно-счетной палате, работы к ЧМ-2018 выполняются в установленные сроки. Из 56 запланированных мероприятий 13 уже выполнено, 35 находятся на различных стадиях реализации.

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