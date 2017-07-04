10 топ-менеджеров покинули правление Qazkom
Решением совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 3 июля 2017 года прекращены полномочия 10 членов правления, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на KASE.
Решением совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 3 июля 2017 года прекращены полномочия 10 членов правления, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на KASE.
В официальном объявлении приводится следующий список:
Марк Хольцман — председатель правления;.
Искандиров Абай Мукашевич — первый заместитель председателя правления;.
Сообщается, что решением совета директоров избраны следующие члены правления:
По состоянию на 4 июля правление АО «Казкоммерцбанк» определено в следующем составе:
«Избрание новых членов правления подлежит согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», — говорится в