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12:26 (мск), источник: Tengrinews

10 топ-менеджеров покинули правление Qazkom

Решением совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 3 июля 2017 года прекращены полномочия 10 членов правления, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на KASE.

Источник: Tengrinews

В официальном объявлении приводится следующий список:

Марк Хольцман — председатель правления;.

Искандиров Абай Мукашевич — первый заместитель председателя правления;.

  1. Амиров Рашид Утебаевич — управляющий директор;
  2. Дарменов Аскар Ахмагамбетович — управляющий директор;
  3. Ельцов Сергей Валерьевич — управляющий директор;
  4. Инебеков Мухит Кабылтаевич — управляющий директор;
  5. Каракулов Миржан Елдесович — управляющий директор;
  6. Кусаинов Ерулан Айташович — управляющий директор;
  7. Машури Давид — управляющий директор;
  8. Сулейменов Мурат Кеншимович — управляющий директор
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Сообщается, что решением совета директоров избраны следующие члены правления:

  1. Ульф Вокурка — председатель правления;
  2. Байжанов Улан Сапарович — заместитель председателя правления;
  3. Зданович Лариса Петровна — заместитель председателя правления;
  4. Сатубалдина Жаннат Сагандыковна — заместитель председателя правления.

По состоянию на 4 июля правление АО «Казкоммерцбанк» определено в следующем составе:

  1. Ульф Вокурка — председатель правления;
  2. Байжанов Улан Сапарович — заместитель председателя правления;
  3. Зданович Лариса Петровна — заместитель председателя правления;
  4. Сартаев Даурен Жанкисеевич — заместитель председателя правления;
  5. Сатубалдина Жаннат Сагандыковна — заместитель председателя правления;
  6. Жагипаров Нурлан Толеужанович — управляющий директор, член правления.

«Избрание новых членов правления подлежит согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», — говорится в пресс-релизе банка.

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