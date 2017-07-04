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12:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура встала на защиту прав резидента Свободного порта Владивосток

Ведомство возбудило дело на работника Роспотребнадзора за незаконную проверку инвестора.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 июля, PrimaMedia.

Уссурийская городская прокуратура провела проверку деятельности должностных лиц территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Уссурийске. В рамках мероприятия специалисты выявили нарушения законодательства о госконтроле. Оказалось, что ведомство провело внеплановую проверку резидента Свободного порта Владивосток незаконно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Установлено, что на основании обращения физического лица, поступившего в Отдел о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства, связанных с деятельностью субъекта предпринимательской деятельности — резидента Свободного порта Владивосток, должностным лицом Отдела проведено административное расследование.

По результатам расследования генеральному директору юридического лица незаконно выдано предписание об устранении выявленных нарушений, устанавливающее конкретный срок для принятия мер, тогда как законом предусмотрено внесение представления без возможности проведения повторной внеплановой проверки.

Указанное предписание в дальнейшем послужило основанием для проведения контрольной инициативной проверки в отношении юридического лица.

Кроме того, в нарушение требований действующего законодательства о государственном контроле последующая внеплановая документарная проверка юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Свободного порта Владивосток, с Минвостокразвития России согласована не была.

С учетом изложенного, законные основания для проведения внеплановой проверки у должностного лица органа контроля (надзора) отсутствовали.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении специалиста-эксперта Уссурийского отдела Роспотребнадзора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, за несоблюдение должностным лицом требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившихся в проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения.

Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями Уссурийской городской прокуратурой в адрес руководителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске внесено соответствующее представление (не рассмотрено).

Результат рассмотрения представления находится на контроле прокуратуры.

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