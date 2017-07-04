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12:24 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска берет кредит на 900 миллионов

Эта сумма нужна для частичного погашения муниципального долга.

Департамент финансов и контроля Омска проводит три конкурса на предоставление кредита. Объявлены три лота, в 200, 300 и 400 миллионов рублей. Общая сумма в 900 миллионов даст возможность городской администрации вернуть муниципальный долг.

При этом начальная контракта в сумме составляет 85,5 миллионов рублей, исходя из ставки в 9,5 процентов годовых. Итоги электронных аукционов станут известны 24 и 27 июля.

Отметим, что на сегодня основным кредитором мэрии Омска является Сбербанк России.

Добавим, что муниципальный долг Омска на 1 июня приблизился к отметке в 5,733 миллиардов рублей.

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