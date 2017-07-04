Сын директора ФСБ возглавил совет директоров Банка ВТБ Казахстан

30 июня 2017 года председателем совета директоров Банка ВТБ (Казахстан) был избран Бортников Денис Александрович, сообщили NUR.KZ в пресс-службе банка.

Денис Бортников более 20 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где в настоящее время занимает позицию заместителя президента-председателя правления банка ВТБ.

«Назначение Дениса Александровича главой Совета директоров дочернего банка в Казахстане — очень взвешенное и тактически выверенное решение. В настоящий момент Денис Александрович курирует в Группе ВТБ направление «средний и малый бизнес», которое, согласно стратегии развития Банка ВТБ (Казахстан) на 2017 — 2019 годы, выделено в отдельную бизнес-линию и является приоритетным.

Уверен, что опыт его и стратегическое видение помогут нам реализовать все поставленные планы, — отметил председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.