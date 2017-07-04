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12:14 (мск), источник: Nur.kz

Сын директора ФСБ возглавил совет директоров Банка ВТБ Казахстан

Он курирует направление «средний и малый бизнес».

Источник: Nur.kz

30 июня 2017 года председателем совета директоров Банка ВТБ (Казахстан) был избран Бортников Денис Александрович, сообщили NUR.KZ в пресс-службе банка.

Денис Бортников более 20 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где в настоящее время занимает позицию заместителя президента-председателя правления банка ВТБ.

«Назначение Дениса Александровича главой Совета директоров дочернего банка в Казахстане — очень взвешенное и тактически выверенное решение. В настоящий момент Денис Александрович курирует в Группе ВТБ направление «средний и малый бизнес», которое, согласно стратегии развития Банка ВТБ (Казахстан) на 2017 — 2019 годы, выделено в отдельную бизнес-линию и является приоритетным.

Уверен, что опыт его и стратегическое видение помогут нам реализовать все поставленные планы, — отметил председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.

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Общее количество членов совета директоров банка не изменилось и составляет 7 человек.

Денис Бортников родился 19 ноября 1974 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (специальность: национальная экономика).

С 1996 по 2004 год работал в ОАО «Промышленно-строительный банк» (в июне 2007 года переименован в ОАО «банк ВТБ Северо-Запад»). С 2004 года — советник управляющего филиалом «Северо-Западный» ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК».

С 2005 года — заместитель управляющего ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги». С 2006 года — заместитель управляющего филиалом ОАО Внешторгбанк (ОАО Банк ВТБ) в Санкт-Петербурге.

С ноября 2007 года — заместитель председателя правления, с августа 2010 года — первый заместитель председателя правления, с 1 февраля 2011 года — председатель правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (в настоящее время Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ).

После завершения интеграции ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» в банк ВТБ Денис Бортников стал руководителем Северо-Западного регионального центра банка ВТБ и старшим вице-президентом.

С апреля 2017 года — заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

По данным российских СМИ, Денис Бортников является сыном директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова.

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