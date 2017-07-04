Сын директора ФСБ возглавил совет директоров Банка ВТБ Казахстан
Он курирует направление «средний и малый бизнес».
Он курирует направление «средний и малый бизнес».
30 июня 2017 года председателем совета директоров Банка ВТБ (Казахстан) был избран Бортников Денис Александрович, сообщили NUR.KZ в
Денис Бортников более 20 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где в настоящее время занимает позицию заместителя
«Назначение Дениса Александровича главой Совета директоров дочернего банка в Казахстане — очень взвешенное и тактически выверенное решение. В настоящий момент Денис Александрович курирует в Группе ВТБ направление «средний и малый бизнес», которое, согласно стратегии развития Банка ВТБ (Казахстан) на 2017 — 2019 годы, выделено в отдельную
Уверен, что опыт его и стратегическое видение помогут нам реализовать все поставленные планы, — отметил председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.
Общее количество членов совета директоров банка не изменилось и составляет 7 человек.
Денис Бортников родился 19 ноября 1974 года. Окончил
С 1996 по 2004 год работал в ОАО «Промышленно-строительный банк» (в июне 2007 года переименован в ОАО «банк ВТБ Северо-Запад»). С 2004 года — советник управляющего филиалом «Северо-Западный» ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК».
С 2005 года — заместитель управляющего ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги». С 2006 года — заместитель управляющего филиалом ОАО Внешторгбанк (ОАО Банк ВТБ) в
С ноября 2007 года — заместитель председателя правления, с августа 2010 года — первый заместитель председателя правления, с 1 февраля 2011 года — председатель правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (в настоящее время
После завершения интеграции ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» в банк ВТБ Денис Бортников стал руководителем
С апреля 2017 года — заместитель
По данным российских СМИ, Денис Бортников является сыном директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова.