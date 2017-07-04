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12:11 (мск), источник: УНИАН

В Киеве дешевеет жилье

На вторичном рынке больше всего подешевели 3-комнатные квартиры — на 2,2%, до 33 тыс. грн/кв. м.

Источник: УНИАН

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в июне 2017 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с маем и составила 32,683 тыс. грн/кв. м, при этом в долларах цена снизилась на 0,6%, — до 1250 долл./кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Также сообщается, что с июня 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 5,9%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 10,3%.

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По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья по сравнению с маем уменьшились на 1,4%, в дешевом — на 1,5%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 0,5% в дорогом сегменте.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подешевели 3-комнатные квартиры — на 2,2%, до 33 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице уменьшилась на 1,4%, до 33,63 тыс. грн/кв. м, 4-комнатных — на 1,3%, до 36,8 тыс. грн/кв. м, а 1-комнатных — на 0,9%, до 30,26 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в июне 2017 года по сравнению с маем увеличилось на 1,8% и составило 21,639 тыс. объектов.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 29%, 2-комнатные — 32%, 3-комнатные — 32% и 4-комнатные — 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в мае 2017 года уменьшилась на 2,4% по сравнению с апрелем и составила 32,2 тыс. грн/кв. м, при этом в долларах цена снизилась на 0,6%, — до 1258 долл./кв. м.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июне 2017 года по сравнению с маем снизилась на 0,1% — до 23,292 тыс. грн/кв. м, по сравнению с июнем 2016 года цена снизилась на 2,9%.

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке снижение стоимости квартир наблюдалось в премиум-классе — на 0,8%, до 45,693 тыс. грн/кв., эконом-классе — на 0,5%, до 16,782 тыс. грн/кв., и комфорт-классе — на 0,3%, до 21,720 тыс. грн/кв. м, а цены квартир бизнес-класса выросли на 0,3%, до 30,776 тыс. грн/кв. м.

Наиболее ощутимо снизились цены на квартиры в Оболонском и Подольском районах столицы — на 2,8% и 2,1% соответственно, в то время как стоимость квартир в некоторых районах выросла. Наиболее существенно цена выросла в Голосеевском и Деснянском районах — на 1,4% и 1,1% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 70 операторов в 178 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса — 33% и комфорт-класса — 30%. На новостройки бизнес-класса приходилось 25%, а премиум-класса — 12% от общего количества.

При этом в июне были приостановлены либо прекращены продажи квартир в одной новостройке.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в мае 2017 года по сравнению с апрелем увеличилась на 0,1% — до 23,304 тыс. грн/кв. м, по сравнению с маем 2016 года цена снизилась на 0,1%.

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