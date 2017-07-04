В Самаре выделили еще 187 млн рублей на достройку станции метро «Алабинская»
Там достроят второй вестибюль.
Там достроят второй вестибюль.
Сегодня, 4 июля, депутаты Самарской Губернской Думы одобрили внесение изменений в региональный бюджет.
В числе прочего, принято решение выделить дополнительные средства на продолжение строительства станции метро «Алабинская»: 88 млн рублей в 2017 году и 99 млн рублей в 2018-м, пишет Самру.ру.
Деньги выделены в целях завершения работ по обустройству подземного пешеходного перехода через улицу
Напомним, улицу
«При этом будет оставлен технологический проем для продолжения работ под землей. Работы по строительству метрополитена приостанавливаться не будут — сейчас выставляем на торги корректировку старого проекта станции «Самарская», — сообщил Мязитов в прошлом месяце.