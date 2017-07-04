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13:34 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре выделили еще 187 млн рублей на достройку станции метро «Алабинская»

Там достроят второй вестибюль.

Сегодня, 4 июля, депутаты Самарской Губернской Думы одобрили внесение изменений в региональный бюджет.

В числе прочего, принято решение выделить дополнительные средства на продолжение строительства станции метро «Алабинская»: 88 млн рублей в 2017 году и 99 млн рублей в 2018-м, пишет Самру.ру.

Деньги выделены в целях завершения работ по обустройству подземного пешеходного перехода через улицу Ново-Садовую напротив Самарской областной научной библиотеки, в том числе в 2017 году — на корректировку документации и выполнение строительно-монтажных работ по лестничным сходам № 3 и № 4 и подземному переходу, а в 2018 году — на завершение строительства второго вестибюля станции.

Напомним, улицу Ново-Садовую, перекрытую сейчас в районе «Алабинской», по словам руководителя ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Реналя Мязитова, откроют для движения в сентябре текущего года.

«При этом будет оставлен технологический проем для продолжения работ под землей. Работы по строительству метрополитена приостанавливаться не будут — сейчас выставляем на торги корректировку старого проекта станции «Самарская», — сообщил Мязитов в прошлом месяце.

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