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13:05 (мск), источник: Sputnik.md

Россия открыла границы для молдавских фруктов и овощей

Экспортеры из Молдовы могут растамаживать продукцию на любом пункте пропуска РФ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Молдавские фрукты и овощи вот-вот «хлынут» в Россию. На своей официальной странице в социальных сетях президент Молдовы Игорь Додон написал, что экспортеры фруктов и овощей могут растамаживать продукцию на любом российском таможенном пункте, уполномоченном для оформления ввозимых на территорию РФ товаров.

«Новый результат усилий команды президента в укреплении торговых отношений с Российской Федерацией, в частности экспорта плодоовощной продукции на российский рынок, не заставил себя долго ждать. Экспортеры фруктов и овощей в Молдавии уже могут растамаживать продукцию на любом российском таможенном пункте, уполномоченном для оформления продукции», — отметил молдавский лидер.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, этот шаг был предпринят партнерами из России в ходе визита в Москву 22—23 мая.

Как отметил Додон, его помощники провели переговоры с руководством Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации «Россельхознадзор» и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Роспотребназдор».

«До сих пор плодоовощная продукция могла растамаживаться только через единственный таможенный пункт в Брянске», — написал Додон.

Ранее Игорь Додон заявлял, что намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

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