Россия открыла границы для молдавских фруктов и овощей
Экспортеры из Молдовы могут растамаживать продукцию на любом пункте пропуска РФ.
Экспортеры из Молдовы могут растамаживать продукцию на любом пункте пропуска РФ.
КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Молдавские фрукты и овощи
«Новый результат усилий команды президента в укреплении торговых отношений с Российской Федерацией, в частности экспорта плодоовощной продукции на российский рынок, не заставил себя долго ждать. Экспортеры фруктов и овощей в Молдавии уже могут растамаживать продукцию на любом российском таможенном пункте, уполномоченном для оформления продукции», — отметил молдавский лидер.
По его словам, этот шаг был предпринят партнерами из России в ходе визита в Москву
Как отметил Додон, его помощники провели переговоры с руководством Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации «Россельхознадзор» и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Роспотребназдор».
«До сих пор плодоовощная продукция могла растамаживаться только через единственный таможенный пункт в Брянске», — написал Додон.
Ранее Игорь Додон заявлял, что намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.