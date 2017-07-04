«Почта России» потратит 1,5 млрд рублей на создание собственной платежной системы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — «Почта России» планирует создать собственную платежную систему, потратит на ее разработку 1,418 млрд рублей, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок.

Платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т. п. ), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на «Почта Маркете», доставку посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги. Основные мероприятия по созданию платежной функциональности «Почты России» планируется завершить к середине 2018 года, уточнили в пресс-службе. Закупка «Почты России» предполагает также «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения ГИС ЖКХ».

«Почта России» является оператором данной системы. Заявки от претендентов принимаются до 21 июля, подведение итогов намечено на 9 августа.