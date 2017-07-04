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12:51 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Имущество новосибирской «Сибнефтегеофизики» выросло в цене

В картотеке арбитражных дел опубликовано решение новосибирского суда.

Источник: Sibnovosti.ru

Назначенные ранее торги по продаже имущества ПАО «Сибнефтегеофизика» отменены. Об этом сообщил конкурсный управляющий новосибирской компании в связи с решением арбитражного суда Новосибирской области.

В картотеке арбитражных дел опубликовано решение новосибирского суда от 28 июня по делу о банкротстве ПАО «Сибнефтегеофизика». В нем указывается, что арбитраж рассмотрел заявление Федеральной налоговой службы о разрешении разногласий и об установлении начальной цены продажи залогового имущества компании.

В результате, суд установил новую начальную продажную цену этого имущества, находящегося в залоге у Сбербанка РФ. Она составляет в сумме 297,12 млн руб. Речь идет о трех зданиях общей площадью 12,7 тыс. кв. м и трех земельных участках, на которых они находятся (11.4 тыс. кв. м).

Ранее эти активы были выставлены на торги, которые были назначены на 5 июля. Здания с участками были распределены по трем лотам. Их суммарная стартовая цена равнялась 187,74 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, процедура конкурсного производства была введена в ПАО «Сибнефтегеофизика» в марте 2017 года. Задолженность компании составляет около 1,5 млрд руб. Крупнейшими кредиторами «Сибнефтегеофизики» являются ВТБ и Сбербанк.

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