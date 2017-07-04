Из-за строительства девятиэтажки на Нижнем озере на ул. Клинической запретят парковку

Временные знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут установлены уже 5 июля на участке от дома № 19 до дома № 21 по чётной стороне.

На Нижнем озере начали строить скандальную девятиэтажку в середине июня. В администрации Калининграда заявили, что участок у Нижнего озера передан застройщику на законных основаниях.