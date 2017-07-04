В омском городке Нефтяников подстанции перегружены
Все три подстанции городка Нефтяников в Советском округе работают на пределе.
Все три подстанции городка Нефтяников в Советском округе работают на пределе.
«Сейчас три замещающие подстанции, которые обеспечивают Советский округ электроэнергией, работают с перегрузкой. Мы приняли решение по строительству новой электрической подстанции “Кристалл” напряжением 110 киловольт», — заявил генеральный директор «МРСК Сибири» Виталий Иванов.
Все современное оборудование новой подстанции — силовые трансформаторы, распределительные устройства, вакуумные выключатели — будет смонтировано внутри одного помещения. Это должно обеспечить экологичность, безопасность и шумоизоляцию, а также позволит сэкономить площадь в условиях плотной жилой застройки. Строительство подстанции «Кристалл» обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение Советского округа.
Всего за пять лет в рамках инвестиционной программы «МРСК Сибири» должна вложить в омскую энергетику более 5 млрд рублей.