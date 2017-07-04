В омском городке Нефтяников подстанции перегружены

Из-за перегрузок в электрической сети в городке Нефтяников «МРСК Сибири» вынуждена была перенести строительство новой подстанции «Кристалл» с 2020-х годов на 2018 год. Разработка проекта стоимостью 700 млн рублей начнется уже в этом году.

«Сейчас три замещающие подстанции, которые обеспечивают Советский округ электроэнергией, работают с перегрузкой. Мы приняли решение по строительству новой электрической подстанции “Кристалл” напряжением 110 киловольт», — заявил генеральный директор «МРСК Сибири» Виталий Иванов.

Все современное оборудование новой подстанции — силовые трансформаторы, распределительные устройства, вакуумные выключатели — будет смонтировано внутри одного помещения. Это должно обеспечить экологичность, безопасность и шумоизоляцию, а также позволит сэкономить площадь в условиях плотной жилой застройки. Строительство подстанции «Кристалл» обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение Советского округа.

Всего за пять лет в рамках инвестиционной программы «МРСК Сибири» должна вложить в омскую энергетику более 5 млрд рублей.