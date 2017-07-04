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15:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ремонт дорог в Казани перед Кубком конфедераций обошелся почти в 4 млрд рублей

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В период подготовки к Кубку конфедераций в Казани было отремонтировано 44 улицы на общую сумму порядка 3,7 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов.

«Кубок конфедераций — это не просто проведенный турнир, это еще и наследие. Нас часто спрашивают о том, что турнир проведен, иностранцы уехали, а какая польза казанцам от этого? Посудите сами — это и реконструированные стадионы, и отремонтированные дороги. В Казани перед Кубком мы отремонтировали 44 улицы на общую сумму около 3,7 млрд рублей из разных источников финансирования», — отметил Фаттахов.

Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля. Казань приняла четыре матча турнира: 18 июня в столице Татарстана сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня свой матч провели команды Германии и Чили, 24 июня — сборные России и Мексики. Завершающим матчем Кубка конфедераций в Казани стал полуфинал турнира, в котором 28 июня сыграли сборные Португалии и Чили.

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