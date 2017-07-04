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15:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В пекарне Волгограда готовили пиццу с сомнительной ветчиной

Специалисты Россельхознадзора по Волгоградской области обнаружили ветчину без сопроводительных документов в одной из кулинарий ООО «Пекарея-Волгоград», сообщает ВДТВ со ссылкой на данные ведомства.

Надзорное ведомств организовало проверку в части соблюдения ветеринарного законодательства на территории Волгограда. В кулинарии «Хлебница» в холодильной камере пекарни специалисты обнаружили 4 килограмма ветчины «Империя вкуса» и ветчины «Черкизово», на которые не было сопроводительных документов. Известно, что ветчину использовали для изготовления хлебобулочных изделий. Это, согласно законодательству, грубое нарушение.

В результате ООО «Пекарея-Волгоград» заплатит штраф в 10 тысяч рублей и уничтожит ветчину без документов.

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