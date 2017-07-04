Свердловская область вышла в лидеры по производству молока.

Уральские животноводы вывели Свердловскую область в лидеры по производству молока в России.

По информации регионального Минсельхоза, в этом году на фермах и частных подворьях Среднего Урала произвели около 300 тысяч тонн молока, это больше, чем за тот же период 2016 года.

По данным ведомства, уральские буренки едят качественные корма местного производства и живут в хороших условиях.

Как отмечают специалисты, сфера сельского хозяйства в Свердловской области переживает бум. Производство сельхозпродукции в целом растет. Доход от производства составил 22 миллиарда рублей.