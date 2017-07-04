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13:25 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Свердловская область вышла в лидеры по производству молока

Свердловская область вышла в лидеры по производству молока.

Источник: Вести - Екатеринбург

Уральские животноводы вывели Свердловскую область в лидеры по производству молока в России.

По информации регионального Минсельхоза, в этом году на фермах и частных подворьях Среднего Урала произвели около 300 тысяч тонн молока, это больше, чем за тот же период 2016 года.

По данным ведомства, уральские буренки едят качественные корма местного производства и живут в хороших условиях.

Как отмечают специалисты, сфера сельского хозяйства в Свердловской области переживает бум. Производство сельхозпродукции в целом растет. Доход от производства составил 22 миллиарда рублей.

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