На Левобережье Омска будет временно перекрыто движение

В связи с укладкой труб ливневой канализации будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Перелёта и Крупской вблизи здания № 9, корпус 5 (автостоянка на улице Перелёта) в направлении спортивного комплекса «Арена-Омск» с 8.00 7 июля до 21.00 9 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.

В указанный период движение транспорта будет организовано по измененным схемам: — движение автобусов маршрутов №№ 3, 307 в направлении улицы Крупской с улицы Перелёта будет направлено по бульвару Зеленый по проезду, расположенному между бульваром Зеленый и улицей Крупской, далее — по утвержденным схемам. В обратном направлении без изменения схемы движения.

Пассажиров просят обратить внимание на временное исключение из схемы маршрута автобусов №№ 3, 307 остановки общественного транспорта «БСМП» в направлении улицы Крупской. Специалисты рекомендуют пользоваться ближайшей остановкой «Городская больница им. Кабанова».