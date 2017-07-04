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13:32 (мск), источник: СуперОмск

Омских должников за капремонт начнут штрафовать с июля

Фонд капремонта Омской области напомнил омичам о штрафах в виде пени за просрочку платы за ремонт. Закон, утверждающий такие санкции, вступил в силу с 1 июля.

Источник: РИА "Новости"

Пени начнут начислять уже с 21 июля.

Следует отметить, что штрафные пени будут начисляться даже за просрочку одного месяца. Размер штрафа составит 1/100 ключевой ставки Центробанка РФ.

Максим Малютин.

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