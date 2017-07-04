Омских должников за капремонт начнут штрафовать с июля
Фонд капремонта Омской области напомнил омичам о штрафах в виде пени за просрочку платы за ремонт. Закон, утверждающий такие санкции, вступил в силу с 1 июля.
Фонд капремонта Омской области напомнил омичам о штрафах в виде пени за просрочку платы за ремонт. Закон, утверждающий такие санкции, вступил в силу с 1 июля.
Пени начнут начислять уже с 21 июля.
Следует отметить, что штрафные пени будут начисляться даже за просрочку одного месяца. Размер штрафа составит 1/100 ключевой ставки Центробанка РФ.
Максим Малютин.