Доллар за сутки подорожал почти на 2 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT0 001 и USDKZT0 002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 04 июля в США (День независимости).

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 322,44 тенге за доллар США при объеме торгов 60 500 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4431 тенге за рубль при объеме торгов 35 000 тыс. рублей;.

— по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,37 тенге за доллар (+1,93), суммарный объем торгов — 138 600 тыс. USD (-25 200 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT1 002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило +9,0000% годовых при отсутствии спроса;.

— по EURKZT0 001 и EURKZT0 002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 22 банка.