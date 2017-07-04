Доллар за сутки подорожал почти на 2 тенге
Во вторник, 4 июля, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
Во вторник, 4 июля, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT0001 и USDKZT0002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 04 июля в США (День независимости).
По результатам торгов на спот-рынке:
— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 322,44 тенге за доллар США при объеме торгов 60 500 тыс. долларов США;.
— по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4431 тенге за рубль при объеме торгов 35 000 тыс. рублей;.
— по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,37 тенге за доллар (+1,93), суммарный объем торгов — 138 600 тыс. USD (-25 200 тыс.).
На рынке операций валютного свопа:
— по USDKZT1002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило +9,0000% годовых при отсутствии спроса;.
— по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
В торгах приняли участие 22 банка.