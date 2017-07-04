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17:33 (мск), источник: БЕЛТА

Введение «налога на Google» с 2018 года не создаст затруднений для иностранных компаний — Наливайко

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для иностранных компаний никаких затруднений при взаимодействии с налоговиками Беларуси с 2018 года не возникнет из-за введения так называемого налога на Google, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

С 1 января в Беларуси начнет взиматься НДС с зарубежных электронных услуг (этот налог еще получил в народе название «налог на Google»).

Отвечая на вопрос, ждать ли белорусской налоговой проблем от таких гигантов, как Google, App Store или Booking.com, Сергей Наливайко подчеркнул: «Этим и остальным плательщикам будет крайне легко работать в нашей стране. И это не голословное заявление. В прошлом году, когда вносили данную норму в налоговое законодательство, оставили год в качестве адаптационного периода: норма, прописанная в 2016 году, вступит в силу в 2018-м. Это сделано сознательно для того, чтобы и мы, и субъекты хозяйствования, которым придется работать в новых реалиях, могли подготовиться».

Благодаря тому, что такой продолжительный период определен для выяснения нюансов, и у налоговой службы, и у крупных иностранных плательщиков будет достаточно времени, чтобы понять, как строить свою работу.

К слову, ряд аудиторских компаний еще в начале нынешнего года направил в МНС запросы, как организовать взаимодействие. Недавно был проведен международный семинар, на котором подробно рассматривалась практика налогообложения в Европе, Российской Федерации (кстати, в России такого рода новшество введено на год раньше). Более того, добавил министр, специально для таких плательщиков разработали совместно с Оперативно-аналитическим центром механизм по созданию облачной цифровой подписи.

«Если говорить о таких плательщиках, как Google, то в Европе они уже давно работают в аналогичном режиме. И никаких затруднений у них это не вызывает, — отметил Сергей Наливайко. — Для любого субъекта хозяйствования (не только для иностранного) гораздо важнее предсказуемость и стабильность законодательства. А сложность или простота вторичны: все крупные компании имеют сильные бухгалтерские службы, хороших аудиторов в партнерах, прекрасно просчитывают выгоды, издержки».

Министр выразил уверенность, что для иностранных компаний никаких трудностей при взаимодействии с налоговиками Беларуси с 2018 года не возникнет.

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