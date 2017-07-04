На Среднем Урале капитально отремонтировали более 30% домов

В Свердловской области в рамках программы капремонта привели в порядок 574 дома — это более 30% от плана на 2017 год.

Как пояснили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, сейчас подрядчики в основном занимаются сезонными работами. К октябрю компании должны успеть обновить фасады и системы отопления.

Стоит напомнить, что в 2016 году программа капремонта на Среднем Урале была выполнена практически полностью. Из 1 984 домов были сданы 1 546. Подрядчикам было выплачено более 5 миллиардов рублей.