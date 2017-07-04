Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
«Как гром среди ясного неба»: Машкова не пустили в Одессу
В скандал с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой вмешался Рособрнадзор
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилейКуратор музея Джош Вогел историю нью-йоркского высотного строительства
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Экс-глава Приднестровья переплыл Днестр и сбежал в Молдову – СМИ
«ВКС гудят над Балтикой»: НАТО о боевой авиации РФ
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
13:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале капитально отремонтировали более 30% домов

Из списка 2017 года.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области в рамках программы капремонта привели в порядок 574 дома — это более 30% от плана на 2017 год.

Как пояснили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, сейчас подрядчики в основном занимаются сезонными работами. К октябрю компании должны успеть обновить фасады и системы отопления.

Стоит напомнить, что в 2016 году программа капремонта на Среднем Урале была выполнена практически полностью. Из 1 984 домов были сданы 1 546. Подрядчикам было выплачено более 5 миллиардов рублей.

Для 266 объектов подготовили проектно-сметную документацию — они перешли в план 2017 года. Чаще всего в этих многоэтажках потребовалось провести дополнительные виды работ после более детального обследования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Среднем Урале капитально отремонтировали более 30% домов
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличат
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь