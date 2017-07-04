Ленобласть просит ввести оборот криптовалюты на своей территории
По мнению депутатов, это поможет развить туризм.
По мнению депутатов, это поможет развить туризм.
Депутаты из Ленобласти изобретают законопроекты, которые граничат то со здравым смыслом, то с реальностью. И каждый новый виток развития современных технологий пытаются использовать в свою пользу. Недавно депутаты Владимир Петров, глава Сланцевского района Марина Чистова и глава Ивангорода Виктор Карпенко объявили, что хотят попросить разрешения использовать и менять на территории Ленобласти криптовалюту (это электронные деньги в виде зашифрованной информации, поэтому их нельзя украсть или подделать). К слову, такой вид валюты никак не контролируется властью и не признан Центробанком. Впрочем, как и не запрещен.
Мотивация у депутатов, прямо сказать, странная. Попробуйте проследить за логикой. Несколько районов Ленинградской области граничат с Европой. Это ворота в Россию, которые выглядят, мягко говоря, не очень привлекательно. Поэтому туристы проезжают транзитом и совсем не оставляют там денег: ни бутерброд не купят, ни на автобусе не проедутся.
Депутаты решили, что если устроить на приграничных пунктах обменники с криптовалютами, людям придется задерживаться на территории (из-за долгих проверок обмен может занять от 30 минут до пяти часов). А куда деваться, когда есть свободное время в Ивангороде, например? Конечно, идти тратить деньги! Вот так и будут туризм развивать и поднимать бедные приграничные территории с колен.
Вы спросите, зачем людям тащиться в скромные российские города ради обменника? Ответ простой: дело в процентах.
Сейчас за обмен криптовалюты через сеть берут бешеные проценты — от пяти до десяти. Если мы узаконим этот процесс и сделаем все легально, то проценты снизятся до рыночных 1,5−2. А это, согласитесь, огромная экономия! Учитывая, что криптовалюта сейчас стоит от нескольких центов до нескольких тысяч долларов
Депутаты уверены, ради экономии люди к ним поедут. Причем, поедут большим потоком. На деле, криптовалюты не такие популярные, как о них говорят. Недавно Кембриджский университет опубликовал исследование, согласно которому «в настоящее время криптовалютными кошельками пользуются от 2.9 до 5.8 миллионов уникальных пользователей». Это меньше, чем один процент земного населения.
Справка «КП»
Криптовалюта — это цифровая валюта, которая измеряется монетами. Монета защищена представляет собой зашифрованную информацию, поэтому ее нельзя скопировать и подделать. Сейчас в мире существует десятки видов криптовалют, которые можно добывать в сети самостоятельно.
Самая популярная криптовалюта — Биткоин. Она появилась на рынке в 2007—2009 году и стоила 0,01 доллара за монету. Официальный курс сегодня на один Биткоин — 2616 долларов США.
Уже в апреле этого года заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году электронные деньги могут стать в России официальным финансовым продуктом, а значит попадут под законодательство о легальных и нелегальных транзакциях. В конце мая зампред Центробанка Ольга Скоробогатова предложила признать виртуальные валюты цифровым товаром и ввести их налогообложение.