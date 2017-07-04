Ленобласть просит ввести оборот криптовалюты на своей территории

Депутаты из Ленобласти изобретают законопроекты, которые граничат то со здравым смыслом, то с реальностью. И каждый новый виток развития современных технологий пытаются использовать в свою пользу. Недавно депутаты Владимир Петров, глава Сланцевского района Марина Чистова и глава Ивангорода Виктор Карпенко объявили, что хотят попросить разрешения использовать и менять на территории Ленобласти криптовалюту (это электронные деньги в виде зашифрованной информации, поэтому их нельзя украсть или подделать). К слову, такой вид валюты никак не контролируется властью и не признан Центробанком. Впрочем, как и не запрещен.

Мотивация у депутатов, прямо сказать, странная. Попробуйте проследить за логикой. Несколько районов Ленинградской области граничат с Европой. Это ворота в Россию, которые выглядят, мягко говоря, не очень привлекательно. Поэтому туристы проезжают транзитом и совсем не оставляют там денег: ни бутерброд не купят, ни на автобусе не проедутся.

Депутаты решили, что если устроить на приграничных пунктах обменники с криптовалютами, людям придется задерживаться на территории (из-за долгих проверок обмен может занять от 30 минут до пяти часов). А куда деваться, когда есть свободное время в Ивангороде, например? Конечно, идти тратить деньги! Вот так и будут туризм развивать и поднимать бедные приграничные территории с колен.

Вы спросите, зачем людям тащиться в скромные российские города ради обменника? Ответ простой: дело в процентах.