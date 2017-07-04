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14:25 (мск), источник: Sputnik.md

Готовьтесь платить больше: в Кишиневе объявлен очередной рост тарифов

Тариф на вывоз мусора увеличился — это стало необходимой мерой для решения мусорного коллапса, который нависает над Кишиневом достаточно продолжительное время.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Мусорная проблема, которая в течение продолжительного времени держала в осаде муниципий Кишинев, похоже будет решена.

Во всяком случае на это надеется большинство мунсоветников, которые проголосовали во вторник за повышение тарифа на вывоз мусора. Теперь вместо 5,6 лея кишиневцы будут платить 9,25 лея. А предлагалось же увеличить тариф до 16,5 лея. Владельцы частных домов должны быть готовыми платить на 7,3 лея больше — 18,5 лея. Новые тарифы вступят в силу только после того, как под проектом поставят подписи ряд чиновников мэрии столицы.

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Как отметил вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, «без этого подорожания мы не можем работать дальше».

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан заявил Sputnik, что «сегодня было очень тяжелое заседание мунсовета».

«Надо понимать, что, если мы, кишиневцы, хотим, чтобы все было хорошо, то надо позаботиться и о людях, которые проживают в непосредственной близости к свалкам. Им тоже должно быть комфортно и безопасно», — сказал Чебан.

По его словам, именно поэтому сегодня мунсовет проголосовал в общем пакете наряду с увеличением тарифа были выделены средства из муниципального бюджета на строительство дамбы, очистных сооружений, дороги, которая должна проходить к свалке в Цынцэренах вне населенного пункта, а также на компенсацию жителям этого села. Речь идет о 40 миллионах леев. «Примерно 12 миллионов будет выделено на очистные сооружения в Бубуечь. Там тоже надо решать проблему. Кроме того будет выделено 500 путевок для детей этого населенного пункта», — сказал Чебан.

Как отметил мунсоветник, в связи с повышением тарифа на вывоз мусора вводится компенсация для 110 тысяч кишиневцев с низкими доходами. «Таким образом, они не почувствуют подорожание», — пояснил Чебан.

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