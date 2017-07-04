Прикамские фермеры могут получить гранты до 10 млн рублей

На развитие семейной животноводческой фермы предусматривается предоставление гранта до 10 млн руб., сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

В заявке нужно указать наличие оснащённых производственных помещений и их площадь, наличие сельскохозяйственных животных, среднюю численность работников за предшествующий календарный год, планируемое количество ското-мест при развитии семейной животноводческой фермы, выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учёта НДС, сумму запрашиваемого гранта и др.