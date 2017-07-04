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15:04 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: Сеть Hilton очень хочет строить отели в Калининграде

Компания планирует возвести гостиницы в регионе в течение пяти лет.

Источник: Калининград.Ru

Крупная сеть отелей Hilton заинтересована в строительстве гостиниц в Калининграде и области. Об этом заявил заместитель главы города Артур Крупин во время презентации проекта по развитию промзоны на Правой набережной во вторник, 4 июля.

Мы разговаривали с представителями Hilton, они очень хотят строить здесь отели. Эту площадку (промзону на Правой набережной, — прим. Калининград.Ru) рассматривают, но они хотят быстрее. То есть они видят, что Калининградская область — туристически привлекательный регион, ежегодно есть прирост туристического потока, который они отслеживают. И у них есть намерения в ближайшее время, как они сказали: «Мы готовы в течение пятилетки построить», — сказал Крупин.

Чиновник добавил, что они не обсуждали с представителями Hilton точное количество гостиниц. Власти города готовы показать компании места в Калининграде, где по генплану могли бы появиться новые отели. Артур Крупин пообещал передать материалы врио министра по культуре и туризму Андрею Ермаку для дальнейшей проработки вопроса.

Сеть Hilton планировала построить четырёхзвёздочную гостиницу на Верхнем озере. Объект вошёл в программу по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области. Однако в 2016 году власти подписали соглашение с оператором Accor Group, который намерен открыть отель Mercure в начале 2018 года.

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