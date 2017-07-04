В Казахстане снизились цены на некоторые виды продуктов

В настоящее время благодаря организованным Министерством сельского хозяйства ярмаркам по реализации сельскохозяйственной продукции в республике наблюдается снижение цен на некоторые виды социально-значимых продуктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

К примеру, за первое полугодие 2017 года зафиксировано снижение цен на огурцы на 58,7%, помидоры — на 28,7%, яйца — на 27%, крупу гречневую — на 13,4%, масло подсолнечное — на 6,6%, сахар — на 1,8%. Продолжается работа по проведению ярмарок, где продукция реализуется напрямую от производителя по ценам ниже рыночных на 10−15%. Так на начало июня было проведено порядка 3200 ярмарок.

Кроме того, местными исполнительными органами были заключены меморандумы с производителями для реализации продовольственных товаров по фиксированным ценам, а также меморандумы с субъектами торговли по реализации социально значимых продовольственных товаров с торговой надбавкой не более 10%.