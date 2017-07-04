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17:14 (мск), источник: Ежедневник.by

МНС: новых налогов в 2018 году не будет, варианты снижения НДС рассматриваются

В следующем году в Беларуси не планируется введение новых налогов. Не предполагается и повышение действующих ставок налогов, за исключением индексации ставок, установленных в белорусских рублях.

Источник: Ежедневник.by

Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Министр также отметил, что МНС ищет резервы для снижения общей ставки НДС, однако конкретных решений нет.

«Они находятся в стадии проработки. Мы смотрим на то, чтобы налоговые ставки были конкурентны, но я бы хотел отметить, что у нас, к примеру, самый лояльный порядок возврата сумм превышения налога на добавленную стоимость по сравнению с другими странами, причем не только странами ЕАЭС. В мире немного стран найдется, где есть более выгодные условия по возврату, так что здесь не все так однозначно».

Сергей Наливайко рассказал, что для снижения общей ставки НДС рассматривается много вариантов, в том числе и меры по совершенствованию применения 10-процентной ставки НДС, а также по отмене ограничений по вычетам по налогу на добавленную стоимость внутри страны.

«Но это рабочие варианты, которые находятся в стадии проработки, и пока рано говорить, какая финальная точка будет поставлена. Мы должны понимать, что НДС — это один из бюджетообразующих налогов, по итогам пяти месяцев его доля около 30%. Здесь всякого рода ошибки будут очень дорого стоить в прямом смысле этого слова, поэтому мы будем подходить к этому очень взвешенно и выдержанно», — констатировал министр.

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