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15:18 (мск), источник: РИА Крым

В УФАС считают снижение цен на топливо в Крыму недостаточным

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). С 25 июня по 2 июля цены на топливо в Крыму снизились, в то время как в большинстве регионов России замечен их рост.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Так, в Крыму бензин марки АИ-92 «потерял» две копейки за литр и теперь стоит 40,08 рублей, АИ-95 и летнее дизельное топливо подешевели на три копейки и стоят 42,81 и 39,78 рублей соответственно.

Руководитель крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев считает недостаточным такое снижение цен та бензин.

«По данным ЦДУ ТЭК наблюдается снижение цен на топливо, но мы его считаем пока недостаточным. ЦДУ ТЭК проводит анализ и итоговая цифра, которую мы видим в отчете, подразумевает, что это средневзвешенная цифра по региону, она не учитывает конкретное снижение цен у конкретных хозяйственных субъектов. Условно говоря, один участник рынка снизил цену на 1,5 рубля, а второй вообще не снизил и мы видим среднее снижение на 70 копеек, а это значит, что не все участники рынка добросовестны», — пояснил Кураев РИА Новости (Крым).

По словам главы УФАС, ведомство будет добиваться дальнейшего снижения цен на топливо в Крыму.

«Мы смотрим, кто и как себя ведет на рынке в разрезе отдельного хозяйствующего субъекта. Мы будем добиваться, чтобы все участники рынка, в зависимости от своих хозяйствующих условий, пришли к снижению цен. Если есть возможность удешевить доставку или хранение, они должны это сделать», — подчеркнул Кураев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее глава ФАС Игорь Артемьев пригрозил продавцам бензина в Крыму «безумными штрафами» за необоснованно высокие цены. Сейчас служба проверяет всю цепь поставок нефтепродуктов на полуостров. Если данные о возможном завышении стоимости подтвердятся, то это будет трактовано как вертикальное антиконкурентное соглашение, которое ведет к росту цены на топливо. По итогам проверок могут быть возбуждены дела.

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