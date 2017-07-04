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16:21 (мск), источник: ЮГА.ру

РЖД займется проектом создания наземного метро в Краснодаре

Рабочая группа Российских железных дорог займется проектом «НАЗЕМКА» (наземного метро Краснодарской агломерации).

Источник: ЮГА.ру

Такое решение было принято по итогам совещания в центральном офисе ОАО «РЖД» в Москве, в котором принял участие мэр Краснодара Евгений Первышов. Он сообщил, что в ближайшее время стартует детальная работа над проектом модернизации пригородного ж/д сообщения.

«Краснодару необходима городская электричка, которая может стать полноценным общественным транспортом, надежным и комфортным. Но при этом важно понимать, что без детальной оценки экономической и, самое главное, технической возможности реализации проекта городской электрички или так называемого “наземного метро”, определения его стоимости и объемов необходимого строительства — а это могут сделать исключительно специалисты РЖД — говорить о пересадке пассажиров на электропоезда еще рано», — цитирует Первышова администрации Краснодара.

Рабочую группу возглавит первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

На рабочем совещании в центральном офисе ОАО «РЖД» рассмотрели возможность строительства в столице Кубани трех новых переездов через железную дорогу на самых напряженных участках.

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