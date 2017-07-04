РЖД займется проектом создания наземного метро в Краснодаре
Рабочая группа Российских железных дорог займется проектом «НАЗЕМКА» (наземного метро Краснодарской агломерации).
Рабочая группа Российских железных дорог займется проектом «НАЗЕМКА» (наземного метро Краснодарской агломерации).
Такое решение было принято по итогам совещания в центральном офисе ОАО «РЖД» в Москве, в котором принял участие мэр Краснодара Евгений Первышов. Он сообщил, что в ближайшее время стартует детальная работа над проектом модернизации пригородного ж/д сообщения.
«Краснодару необходима городская электричка, которая может стать полноценным общественным транспортом, надежным и комфортным. Но при этом важно понимать, что без детальной оценки экономической и, самое главное, технической возможности реализации проекта городской электрички или так называемого “наземного метро”, определения его стоимости и объемов необходимого строительства — а это могут сделать исключительно специалисты РЖД — говорить о пересадке пассажиров на электропоезда еще рано», — цитирует Первышова администрации Краснодара.
Рабочую группу возглавит первый
На рабочем совещании в центральном офисе ОАО «РЖД» рассмотрели возможность строительства в столице Кубани трех новых переездов через железную дорогу на самых напряженных участках.