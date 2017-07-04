Поворинским коммунальщикам частично погасили долги по зарплате

Поворинские коммунальщики, наконец, дождались положенной им зарплаты. Правда, пока частично. По словам главы администрации города, людям отдали деньги за март и апрель. Сейчас начали выплачивать майскую зарплату.

Шестеро рабочих по благоустройству города, потеряв всякую надежду на «светлое будущее», уволились с предприятия и уже трудоустроились в другом месте.

Напомним, в мае слесари, уборщицы и разнорабочие МУП «Город» устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты и отказались выходить на работу. О чём в письменной форме уведомили своё руководство.

Улицы райцентра тогда сразу же превратились в неприглядный вид, урны были переполнены мусором, а устранять порывы водопроводных сетей было некому.

В общей сложности предприятие задолжало своим сотрудникам 1 миллион 600 тысяч рублей. Деньги для погашения задолженности пришлось выделить бюджету.

Также на предприятии сменился директор, который сейчас через центр занятости пытается решать проблему с кадрами. Но люди неохотно идут в организацию, с испорченной репутацией.