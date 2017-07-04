Дорожники рассказали о том, что вызвало крупную пробку около аэропорта «Платов»

Накануне от строящейся эстакады рядом с дорогой на аэропорт «Платов» растянулась пробка длиной в несколько километров.

Легковые машины и большегрузы встали у мостового перехода возле страницы Грушевской. Одну из полос перекрыли, и специальная группа обследовала конструкцию переправы. На двух несущих балках обнаружили недостатки. Сейчас решается вопрос об их замене или усилении.

«Нами приняты первоочередные меры по закрытию одной полосы проезжей части для исключения проезда транспортных средств по поврежденным балкам. Это и является причиной образования пробок», — пояснил заместитель начальника ростовского территориального управления государственной компании «Автодор» Пётр Поздняков.