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15:45 (мск), источник: Коммерсантъ

3,5 млрд руб. направят на подготовку отопительного сезона в Пермском крае

Региональная служба по тарифам (РСТ) Пермского края и Пермский филиал компании «Т Плюс» утвердили планы по подготовке к отопительному периоду 2017−2018 годов.

Согласно договоренностям, инвестпрограмма, которая не была выполнена за прошлые годы, будет реализована в этом году. Объем затрат

«Т Плюс» на выполнение инвестиционных обязательств, а также программы ремонтов на территории Пермского края, составит свыше 2,7 млрд руб., что на 670 млн руб. больше тарифных источников. Энергокомпания с учетом переноса ряда проектов из инвестиционных программ прошлых лет обеспечит в 2017 году дополнительные вложения в тепловую инфраструктуру. Всего на подготовку к зиме вместе с затратами на объекты генерации будет направлено более 3,5 млрд рублей.

Приоритетными направлениями инвестиционной программы на 2017 год станут объекты в Перми и Березниках. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Перми акцент будет сделан на тепломагистралях, от которых запитано большое количество потребителей. Например, на трассах, проходящих по улицам Островского, Мильчакова, Леонова, Кабельщиков, М. Рыбалко, Монастырской и других. Изношенные трубопроводы будут заменены на новые сети со сроком службы 25 лет. Всего в Перми будет переложено более 21 км тепловых сетей, модернизировано 50 центральных тепловых пунктов.

Реконструкция системы теплоснабжения Березниковского теплового узла включает в себя модернизацию теплопроводов общей протяженностью 6,4 км и строительство двух насосных станций. Среди знаковых объектов — перекладка магистральной сети в районе перекрестка улиц Ломоносова-Шишкина, магистральной теплосети на участке Сарычева-Больничный городок, проходящая по территории больницы имени Вагнера, а также квартальной сети по ул. Черепанова.

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