3,5 млрд руб. направят на подготовку отопительного сезона в Пермском крае
Региональная служба по тарифам (РСТ) Пермского края и Пермский филиал компании «Т Плюс» утвердили планы по подготовке к отопительному периоду 2017−2018 годов.
Региональная служба по тарифам (РСТ) Пермского края и Пермский филиал компании «Т Плюс» утвердили планы по подготовке к отопительному периоду 2017−2018 годов.
Согласно договоренностям, инвестпрограмма, которая не была выполнена за прошлые годы, будет реализована в этом году. Объем затрат
«Т Плюс» на выполнение инвестиционных обязательств, а также программы ремонтов на территории Пермского края, составит свыше 2,7 млрд руб., что на 670 млн руб. больше тарифных источников. Энергокомпания с учетом переноса ряда проектов из инвестиционных программ прошлых лет обеспечит в 2017 году дополнительные вложения в тепловую инфраструктуру. Всего на подготовку к зиме вместе с затратами на объекты генерации будет направлено более 3,5 млрд рублей.
Приоритетными направлениями инвестиционной программы на 2017 год станут объекты в Перми и Березниках. Как сообщает
Реконструкция системы теплоснабжения Березниковского теплового узла включает в себя модернизацию теплопроводов общей протяженностью 6,4 км и строительство двух насосных станций. Среди знаковых объектов — перекладка магистральной сети в районе перекрестка улиц