Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону, — Кубив

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Рынку мобильных платежей быть. Сегодня правительство упразднило важный барьер, который сдерживал возможности расчетов с помощью мобильного телефона, ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено», — отметил он.

В частности речь идет о проекте постановления Кабинета министров «О внесении изменений к постановлению КМУ от 3 ноября 1998 г. № 1740 и от 11 апреля 2012 г. № 295».

В пояснительной записке к соответствующему документу указано, что в результате его принятия прозрачно и четко будет урегулирован вопрос возвращения операторами сотовой связи сумм оплаченных услуг (включая сумму сбора на обязательное государственное пенсионное страхование) пользователям услуг сотовой связи, а также соответствующего учета и учета таких возвратов в отчетности операторов сотовой связи. Кроме этого результатом принятия проекта постановления будет развитие мобильных платежей.