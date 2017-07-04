«ПриватБанк» вытребовал у заемщиков и взял под охрану 74 нефтебазы

«Мы вынуждены были 74 нефтебазы сейчас вытребовать назад в собственность банка, поскольку заемщики перестали рассчитываться по займам», — сказал он.

Как уточнил А. Шлапак, всего в финансовом лизинге находится 120 нефтебаз и 248 АЗС.

«Часть портфеля в размере 6,6 млрд грн, связанная с заправочными станциями, сейчас обслуживается. Существенно хуже ситуация с нефтебазами», — сказал он.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело о доведении «ПриватБанка» до неплатежеспособности.