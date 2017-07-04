Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
В Подмосковье на базе отдыха нашли человеческие останки в мангале
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилейКуратор музея Джош Вогел рассказал историю нью-йоркского высотного строительства
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Украина распродала боеприпасы, а новые сделать не может – СМИ
«Придут и вернут Крым»: Парубий о моряках Украины
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре построят три новых железнодорожных переезда

КРАСНОДАР, 4 июля, ФедералПресс. В Москве в центральном офисе ОАО «РЖД» прошло совещание с участием главы Краснодара Евгением Первышовым. На нем обсудили перспективы строительство железных дорог и проект создания городской электрички.

По итогом мероприятия было принято решение в ближайшее время со стороны Краснодара подготовить заявки о возможности строительства трех новых переездов через железную дорогу и отослать их в адрес Российских железных дорог для проработки технических условий, а также для предпроектной подготовки, сообщает администрация Краснодара.

В ходе совещания обсудили разные пути строительства путепроводов — как метод «прокола» под железнодорожным полотном, так и с помощью строительства надземной эстакады. Специалисты уверены, что первый вариант будет более эффективным и менее затратным решением.

В ходе совмещения было принято, что рабочая группа ОАО «РЖД» займется проектом создания городской электрички Краснодарской агломерации.

«В ближайшее время специалисты Российских железных дорог начнут детальную работу над проектом существенной модернизации пассажирского пригородного железнодорожного сообщения. Краснодару необходима городская электричка, которая может стать полноценным общественным транспортом, надежным и комфортным», — сказал Первышов.

«ФедералПресс» напоминает, что в Москве планируют построить два железнодорожных вокзала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Священная корова российской энергетики». Эксперт раскритиковал «Газпром» за злоупотребление льготами
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь