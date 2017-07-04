В Краснодаре построят три новых железнодорожных переезда

По итогом мероприятия было принято решение в ближайшее время со стороны Краснодара подготовить заявки о возможности строительства трех новых переездов через железную дорогу и отослать их в адрес Российских железных дорог для проработки технических условий, а также для предпроектной подготовки, сообщает администрация Краснодара.

В ходе совещания обсудили разные пути строительства путепроводов — как метод «прокола» под железнодорожным полотном, так и с помощью строительства надземной эстакады. Специалисты уверены, что первый вариант будет более эффективным и менее затратным решением.

В ходе совмещения было принято, что рабочая группа ОАО «РЖД» займется проектом создания городской электрички Краснодарской агломерации.

«В ближайшее время специалисты Российских железных дорог начнут детальную работу над проектом существенной модернизации пассажирского пригородного железнодорожного сообщения. Краснодару необходима городская электричка, которая может стать полноценным общественным транспортом, надежным и комфортным», — сказал Первышов.

«ФедералПресс» напоминает, что в Москве планируют построить два железнодорожных вокзала.