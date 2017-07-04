Строительство фармзавода Bionorica под Воронежем начнется 10 июля

Строительство фармацевтического завода Bionorica SE на территории индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе начнется в понедельник, 10 июля. В этот день в фундамент завода заложат первый камень, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник.

Завод в Воронежской области станет первым зарубежным производством компании Bionorica, которая базируется примерно в 150 км к северу от Мюнхена. По оценкам руководства Bionorica SE, блистеры (упаковки для таблеток) начнут производить на предприятии в 2018 году. Проектная мощность завода составит 120 млн блистеров в год, к 2020 году она вырастет до 200 млн блистеров. После запуска производства на заводе будут работать 116 человек, через четыре года — 189.

Руководство компании Bionorica озвучило планы строительства завода по выпуску лекарственных средств методом экстракции из натурального сырья в начале февраля 2013 года. Компания выращивает сырье на собственных площадях острова Майорка (Испания), однако прорабатывается возможность по выращиванию части лекарственных трав в Воронежской области.

В конце июня 2015 года Bionorica SE объявила об увеличении инвестиций в проект с 1,7 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. Под строительство завода выделили участок площадью 11,9 га, на котором есть вся инженерная инфраструктура.

Bionorica SE — ведущая фармацевтическая компания по производству фитопрепаратов. Предприятие основали в 1933 году. Представительства фирмы работают в Германии, Австрии, Испании, США, Китае, Польше, Великобритании, в России и Украине.