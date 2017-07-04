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17:25 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Вторую продольную магистраль полностью отремонтируют к сентябрю

Вторую продольную магистраль полностью отремонтируют к сентябрю текущего года.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Межведомственная комиссия в составе представителей Волгоградской городской думы и комитета дорожного хозяйства администрации города проинспектировала ход восстановительных работ.

Сейчас дорожные бригады снимают старое асфальтовое покрытие методом холодного фрезерования. Следующий этап — укладка выравнивающего слоя. Дорожные работы были профинансированы из областного бюджета. Стоимость — более 160 миллионов рублей. Восстановить планируется не только дорожное полотно, но и обновить бордюры. Также рабочим предстоит укрепить обочины и уложить тротуары.

Анатолий Аблиязов, заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда: «Меняем полностью изношенный верхний слой асфальтобетонного покрытия, которое предусматривает такие виды работ, как выравнивающий слой и потом верхний слой из щебня. Также на тех или иных участках осуществляется работы либо по замене бордюрного камня, либо по выравниванию бордюрного камня».

Параллельно дорожные бригады ведут реконструкцию и смежных улиц. 39-я Гвардейская соединяет две продольные, а потому имеет важное значение для транспортной схемы. Последний раз восстановительные работы здесь проводились 9 лет назад. С тех пор заметно износилось дорожное покрытие, разрушились тротуары. Специалистам предстоит заменить свыше 3,5 тысяч метров бордюров и установить новый бортовой камень. К снятию старого асфальта дорожники приступят уже на этой неделе.

Константин Горюнов, главный инженер МБУ «Северное»: «Грубо говоря, трехметровый тротуар мог бы стать метровым шириной. Соответственно, отсутствие турникета, обрушение — это безопасность движения пешеходов, а поток людей на проспект Ленина в ранние часы и вечерние очень высок».

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