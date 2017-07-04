Власти прокомментировали замечания по подготовке Волгограда к ЧМ-2018

По словам председателя регионального комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадия Грушко, опубликованный отчет касается итогов первого квартала текущего года.

«Действительно было зафиксировано отставание от календарных графиков при реконструкции тренировочной площадки “Зенит”, водоочистных сооружений Краснооктябрьского района и Шоссе Авиаторов. На первых двух объектах отставания уже ликвидированы, это не повлияет на их сдачу в сроки, — заявил Аркадий Грушко. — По реконструкции Шоссе Авиаторов государственный контракт с подрядчиком расторгнут».

В настоящее время идет поиск нового подрядчика, сотрудничество с которым позволит сдать объект в срок — до 1 декабря 2017 года.

Напомним, что Волгоград стал одним из 11 городов хозяев ЧМ-2018. Стадион «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских примет четыре матча. Расписание матчей уже известно.