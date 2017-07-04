На борьбу с безработицей в Молдове выделят миллиард
КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. На рынке труда Молдовы складывается уникальная ситуация — безработные не спешат занимать предлагаемые вакансии
КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. На рынке труда Молдовы складывается уникальная ситуация — безработные не спешат занимать предлагаемые вакансии
Такой вывод напрашивается, исходя из статистических данных, предоставленных министерством труда и социальной защиты страны.
Так, в прошлом году в Молдове официально было зарегистрировано 50 тысяч безработных, тогда как трудоустроить удалось немногим более трети граждан, состоящих на бирже труда. При этом 27 тысяч вакансий так и остались незанятыми.
Минсоцтруда приводит еще одну впечатляющую цифру — более 60% безработных не имеют
Среди разработанных кабмином мер значатся создание и расширение сетей индустриальных парков и зон свободной торговли. Большая часть запланированных средств должна быть потрачена на создание рабочих мест в сельской местности и в маленьких городах. Кроме того, планируется внедрить грантовую программу для молодых предпринимателей.