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17:48 (мск), источник: Sputnik.md

На борьбу с безработицей в Молдове выделят миллиард

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. На рынке труда Молдовы складывается уникальная ситуация — безработные не спешат занимать предлагаемые вакансии из-за низких зарплат. Работодатели, в свою очередь, недовольны уровнем квалификации соискателей на рабочее место.

Источник: Sputnik.md

Такой вывод напрашивается, исходя из статистических данных, предоставленных министерством труда и социальной защиты страны.

Так, в прошлом году в Молдове официально было зарегистрировано 50 тысяч безработных, тогда как трудоустроить удалось немногим более трети граждан, состоящих на бирже труда. При этом 27 тысяч вакансий так и остались незанятыми.

Минсоцтруда приводит еще одну впечатляющую цифру — более 60% безработных не имеют какой-либо специальности. По статистике, больше всего безработных и меньше всего рабочих вакансий наблюдается в сельской местности. Для того, чтобы исправить ситуацию, государство намерено потратить один миллиард и почти 207 миллионов леев. Эти цифры содержатся в Национальной стратегии по рынку труда на 2017−2021 годы, которую одобрило правительство на очередном заседании в среду.

Среди разработанных кабмином мер значатся создание и расширение сетей индустриальных парков и зон свободной торговли. Большая часть запланированных средств должна быть потрачена на создание рабочих мест в сельской местности и в маленьких городах. Кроме того, планируется внедрить грантовую программу для молодых предпринимателей.

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