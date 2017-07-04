Прокуратура требует изъять у «Выбора» земли яблоневого сада, где хотели построить дома

Во вторник, 4 июля 2017 года, прокуратура Воронежской области сообщила о новых подробностях резонансной истории с продажей земель Яблоневого сада. Участки зеленой зоны, которые планировали застроить многоэтажками, теперь возвращают в госсобственность.

«В арбитражный суд направили два иска к ООО “Атлант” и ООО “Выбор” об истребовании государственного имущества — земельных участков общей площадью 52 га, расположенных в Воронеже на улице Загоровского и улице Шишкова, из чужого незаконного владения», — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

До этого надзорное ведомство направило в суд еще один иск. В нем требовали признать недействительным договор купли-продажи земли из-за незаконным отчуждения её из федеральной собственности.

Напомним, что на участке яблоневого сада планировали возвести высотки от 17 до 25 этажей. Предполагали, что там будут жить 19600 человек.