Белорусские следователи впервые в мире довели дело в сфере высоких технологий до суда
Белорусские следователи в июле 2012 года передали в суд уголовное дело по обвинению мужчины в хищении путем использования компьютерной техники.
Белорусские следователи в июле 2012 года передали в суд уголовное дело по обвинению мужчины в хищении путем использования компьютерной техники.
В январе 2013 года его вина была доказана, и он получил семь лет колонии. Подробности преступной схемы в эфире «
Мужчина похитил деньги у банков Беларуси, России, Грузии, Армении, США и Украины. Всего известно о 110 эпизодах хищений денег на общую сумму 72 659 евро.
В данном случае гражданин Грузии расплачивался картами с нулевым балансом в магазинах
Похититель продавал купленное и таким образом покрывал свои перелеты. Самая крупная покупка — на €700.
Подобное дело на сегодня, по сведениям представителей международной платежной системы VISA, первое в мире, которое довели до суда.