Белорусские следователи впервые в мире довели дело в сфере высоких технологий до суда

В январе 2013 года его вина была доказана, и он получил семь лет колонии. Подробности преступной схемы в эфире « Альфа-радио» рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Мужчина похитил деньги у банков Беларуси, России, Грузии, Армении, США и Украины. Всего известно о 110 эпизодах хищений денег на общую сумму 72 659 евро.

В данном случае гражданин Грузии расплачивался картами с нулевым балансом в магазинах duty-free в аэропортах. Деньги с карты списывались лишь тогда, когда самолет прибывал в конечную точку маршрута. А так как списывать с карточки хитрого покупателя было нечего, за его покупки приходилось расплачиваться банкам.

Похититель продавал купленное и таким образом покрывал свои перелеты. Самая крупная покупка — на €700.

Подобное дело на сегодня, по сведениям представителей международной платежной системы VISA, первое в мире, которое довели до суда.