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18:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

Проезд в воронежском общественном транспорте подорожает через 10 дней

В Воронеже утвердили новый тариф проезда в общественном транспорте в дневное и ночное время. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в пресс-службе Облправительства.

Местные перевозчики неоднократно обращались к властям с просьбой поднять цены на проезд. Они предлагали взимать с пассажиров 27 рублей. Однако эксперты управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области провели анализ и пришли к выводу, что 17 рублей будет достаточно.

— Принято решение установить единый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах большой, средней и малой вместимости: днем поездка будет стоить 17 рублей, в ночное время (с 22 до 6 часов) — 25 рублей, — указано в сообщении.

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