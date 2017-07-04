Проезд в воронежском общественном транспорте подорожает через 10 дней

Местные перевозчики неоднократно обращались к властям с просьбой поднять цены на проезд. Они предлагали взимать с пассажиров 27 рублей. Однако эксперты управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области провели анализ и пришли к выводу, что 17 рублей будет достаточно.

— Принято решение установить единый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах большой, средней и малой вместимости: днем поездка будет стоить 17 рублей, в ночное время (с 22 до 6 часов) — 25 рублей, — указано в сообщении.