Воронежские власти потратят более 208 млн рублей на благоустройство дворов

Мэрия Воронежа объявила поиск подрядчика для благоустройства дворов у многоквартирных домов в пяти районах города в четверг и пятницу, 29 и 30 июня. Общая сумма контрактов — более 208 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

На благоустройство дворовых территорий Коминтерновского района выделят 47,9 млн рублей, Левобережного — почти 43,7 млн рублей, Советского — почти 41,8 млн рублей, Ленинского — 40,56 млн рублей и Железнодорожного — 34,26 млн рублей.

Как следует из аукционной документации, во дворах отремонтируют дороги и тротуары, установят скамейки и спортивное оборудование. Все работы подрядчик обязан выполнит до 20 октября 2017 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 июля, аукцион проведут 24 июля.