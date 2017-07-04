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19:42 (мск), источник: Zakon.kz

Японская транснациональная корпорация открывает новый завод в Алматы

В Алматы на территории Индустриальной зоны Алатауского района состоялась церемония закладки капсулы, ознаменовавшая начало строительства второго высокотехнологичного завода по производству инженерных систем защиты транснациональной корпорации.

Источник: Zakon.kz

Запуск первого японского завода по производству металлических высокопрочных сеток и панелей состоялся в ноябре прошлого года с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

В своем выступлении аким мегаполиса Бауыржан Байбек отметил, что сегодня Алматы сформировался как город высокой инвестиционной и инновационной привлекательности, чему свидетельствуют цифры — инвестиции в основной капитал по городу за текущий год выросли на 11%, а внешние инвестиции увеличились на 25%.

«Во время встречи нашего Главы государства с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года, обе стороны договорились об усилении двусторонних отношении. В этой связи в Алматы создается японский деловой клуб и японский индустриальный парк, реализуется второй этап проекта. В целом, в настоящее время в Индустриальной зоне Алматы реализуются уже 40 проектов, призванных заместить импорт и увеличить экспорт продукции», — отметил Б. Байбек.

По словам председателя совета директоров Шигето Танаки, это уникальное предприятие, не имеющее аналогов вне Японии. Инвестиции иностранной компании для запуска завода, который расположится на 4 га в Индустриальной зоне, составят порядка 3,6 млрд. тенге.

«Здесь будут выпускать высококачественные металлические тросы, стальные оцинкованные сетки для горных и карьерных работ, буросвайные анкера и др. Продукция будет иметь значительную долю казахстанского содержания, что позволит значительно снизить её себестоимость. Объем производства составит порядка 17 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2018 год», — сообщил Ш. Танака.

Компания, основанная более 130 лет назад, является мировым лидером в производстве стальных канатов, а также специализируется на проектировании, производстве и монтаже защитных сооружений против селей, лавин, обвалов, камнепадов. На сегодня 12 из 20 крупнейших в мире мостов построены с использованием канатов японской фирмы (через пролив Босфор, через Суэцкий канал, один из самых длинных в мире Стоункатерс в Гонконге и др).

В каждой четвертой автошине, произведенной в Японии, использована продукция компании. Наряду с этим она известна высококачественными канатами для скоростных лифтов и продукцией для инженерной защиты.

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